ПСО «Казань» попросило у «Иннополиса» мировую по миллиардным искам

Фото: Максим Платонов

Стороны обсуждают соглашение

В начале января в Арбитражном суде Татарстана прошли первые заседания по искам особой экономической зоны (ОЭЗ) «Иннополис» к ПСО «Казань» на общую сумму свыше двух миллиардов рублей. На заседаниях по двум искам, в том числе по самому крупному на 1,26 млрд рублей, представитель строительной компании озвучил намерение заключить мировое соглашение с истцом. Для этого он попросил суд отложить рассмотрение дела.

Как минимум в одном случае в документах суда отмечается, что ответчик против отложения не возражал. Всего сейчас Арбитражный суд рассматривает 17 исков к ПСО «Казань» на различные суммы. На большинство других заседаний из числа уже прошедших представитель ответчика не явился — процессы по ним пока продолжаются своим чередом.

В пресс-службе ОЭЗ «Иннополис» «Реальному времени» сообщили, что вопрос заключения мирового соглашения и условий находится на стадии обсуждения. «Пока что-либо комментировать преждевременно», — добавили в пресс-службе. Пресс-служба ПСО «Казань» не ответила на запрос «Реального времени».

В начале января в Арбитражном суде Татарстана прошли первые заседания по искам ОЭЗ «Иннополис» к ПСО «Казань» на общую сумму свыше двух миллиардов рублей. Фото Романа Хасаева

Под иски подвела затянувшаяся стройка технопарка

Напомним, причиной исковых разбирательств стал контракт ОЭЗ «Иннополис» с ПСО «Казань» на строительство в городе высоких технологий нового, второго по счету технопарка, который будет носить имя Н.И. Лобачевского. Его общая площадь — 30 тыс. кв. метров, он рассчитан на 1,5 тыс. рабочих мест. О заключении контракта сообщалось в 2016 году.

Сумма спорного контракта составляла 2,06 млрд рублей, а построить технопарк должны были к 2017 году, но сроки сдачи неоднократно сдвигались. В декабре 2019-го курирующий «Иннополис» вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов называл очередной «крайний срок» — середина 2021-го. Параллельно с этим наполненность первого технопарка в Иннополисе уже превысила 90%.

Срыв изначальных сроков Шайхутдинов объяснял тем, что ПСО «Казань» перебросило силы со стройки в городе высоких технологий на объекты к ЧМ-2018. Но и после завершения чемпионата технопарк так и не был сдан, в итоге в марте 2020-го контракт был расторгнут. В ОЭЗ «Иннополис» указывали, что суммы неотработанных авансов подлежали возврату в 2020 году, но возвращены не были.

ПСО «Казань» можно считать одним из «зодчих» города высоких технологий. Фото Максима Платонова

ПСО «Казань» при этом можно считать одним из «зодчих» города высоких технологий. В период 2015—2016 годов ПСО заключило с ОЭЗ «Иннополис» контракты на сумму как минимум в 7,98 млрд рублей (не считая расторгнутого). Компания строила дорогу к Иннополису.

Теперь же новый технопарк будет достраивать другой татарстанский «король госзаказа» — ООО «Евростройхолдинг+» Владимира Казилова. В ОЭЗ «Иннополис» заявляли, что уже в начале 2021 года технопарк будет готов принять новых резидентов, партнеров и стартапы.

Александр Артемьев