ПСО «Казань» попросило у «Иннополиса» мировую по миллиардным искам
Стороны обсуждают соглашение
В начале января в Арбитражном суде Татарстана прошли первые заседания по искам особой экономической зоны (ОЭЗ) «Иннополис» к ПСО «Казань» на общую сумму свыше двух миллиардов рублей. На заседаниях по двум искам, в том числе по самому крупному на 1,26 млрд рублей, представитель строительной компании озвучил намерение заключить мировое соглашение с истцом. Для этого он попросил суд отложить рассмотрение дела.
Как минимум в одном случае в документах суда отмечается, что ответчик против отложения не возражал. Всего сейчас Арбитражный суд рассматривает 17 исков к ПСО «Казань» на различные суммы. На большинство других заседаний из числа уже прошедших представитель ответчика не явился — процессы по ним пока продолжаются своим чередом.
В пресс-службе ОЭЗ «Иннополис» «Реальному времени» сообщили, что вопрос заключения мирового соглашения и условий находится на стадии обсуждения. «Пока что-либо комментировать преждевременно», — добавили в пресс-службе. Пресс-служба ПСО «Казань» не ответила на запрос «Реального времени».
Под иски подвела затянувшаяся стройка технопарка
Напомним, причиной исковых разбирательств стал контракт ОЭЗ «Иннополис» с ПСО «Казань» на строительство в городе высоких технологий нового, второго по счету технопарка, который будет носить имя Н.И. Лобачевского. Его общая площадь — 30 тыс. кв. метров, он рассчитан на 1,5 тыс. рабочих мест. О заключении контракта сообщалось в 2016 году.
Сумма спорного контракта составляла 2,06 млрд рублей, а построить технопарк должны были к 2017 году, но сроки сдачи неоднократно сдвигались. В декабре 2019-го курирующий «Иннополис» вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов называл очередной «крайний срок» — середина 2021-го. Параллельно с этим наполненность первого технопарка в Иннополисе уже превысила 90%.
Срыв изначальных сроков Шайхутдинов объяснял тем, что ПСО «Казань» перебросило силы со стройки в городе высоких технологий на объекты к ЧМ-2018. Но и после завершения чемпионата технопарк так и не был сдан, в итоге в марте 2020-го контракт был расторгнут. В ОЭЗ «Иннополис» указывали, что суммы неотработанных авансов подлежали возврату в 2020 году, но возвращены не были.
ПСО «Казань» при этом можно считать одним из «зодчих» города высоких технологий. В период 2015—2016 годов ПСО заключило с ОЭЗ «Иннополис» контракты на сумму как минимум в 7,98 млрд рублей (не считая расторгнутого). Компания строила дорогу к Иннополису.
Теперь же новый технопарк будет достраивать другой татарстанский «король госзаказа» — ООО «Евростройхолдинг+» Владимира Казилова. В ОЭЗ «Иннополис» заявляли, что уже в начале 2021 года технопарк будет готов принять новых резидентов, партнеров и стартапы.
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