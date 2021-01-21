Михаил Бабич стал замдиректора службы по военно-техническому сотрудничеству
Первый замминистра экономического развития Михаил Бабич стал замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС). Указ президента РФ Владимира Путина был опубликован на портале правовой информации. Сегодня о назначении Бабича написал «Коммерсант».
Другим документом Бабичу присвоили звание генерал-майора.
Несколько дней назад «Ведомости» сообщили, что возможен переход Бабича на должность полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО), которую занимает бывший генпрокурор Юрий Чайка.
Бабич в разные годы был полпредом президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО), послом РФ в Белоруссии.ОбществоВласть
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