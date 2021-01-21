В Москве с 22 января снимут ряд коронавирусных ограничений

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С 22 января в Москве снимается ряд ограничений, введенных на фоне распространения коронавируса. Соответствующий указа подписал мэр столицы Сергей Собянин.

В частности, с завтрашнего дня в Москве к привычному режиму работы вернутся музеи, библиотеки и выставочные залы. Заполняемость на культурно-досуговых, просветительских, спортивных и иных развлекательных мероприятий увеличат до 50%, сообщил в своем блоге Собянин.

Для московских пенсионеров и людей, страдающих хроническими заболеваниями, власти столицы продлили режим самоизоляции. Осталось в силе и положение о том, что 30% сотрудников предприятий города должны работать удаленно.

Также с 22 января в Москве колледжи, учреждения допобразования, спортшколы и детские досуговые учреждения будут работать в привычном режиме.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в конце 2020 года власти Москвы разрешили пожилым гражданам, студентам и лицам с хроническими болезнями пользоваться правом льготного проезда в транспорте после вакцинации от коронавируса.

Татьяна Демина