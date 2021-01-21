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Происшествия

При взрыве в Багдаде погибли не менее 28 человек

13:29, 21.01.2021
При взрыве в Багдаде погибли не менее 28 человек
Фото: скриншот

В четверг в Багдаде подорвали себя два смертника. В результате погибли не менее 28 человек, по некоторым источникам, насчитывается уже 31 жертва взрыва.

В Сети уже появилось видео произошедшего. Как сообщил телеканал Al Arabiya, не менее 73 человек получили ранения.

Возле рынка на площади Ат-Таяран два террориста подорвали себя, когда за ними гнались сотрудники служб безопасности.

Происшествия
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