При взрыве в Багдаде погибли не менее 28 человек

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В четверг в Багдаде подорвали себя два смертника. В результате погибли не менее 28 человек, по некоторым источникам, насчитывается уже 31 жертва взрыва.

В Сети уже появилось видео произошедшего. Как сообщил телеканал Al Arabiya, не менее 73 человек получили ранения.

Возле рынка на площади Ат-Таяран два террориста подорвали себя, когда за ними гнались сотрудники служб безопасности.