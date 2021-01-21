В Татарстане возбудили уголовное дело за призыв в соцсетях к массовым беспорядкам

В Татарстане возбудили уголовное дело по факту распространения призывов к массовым беспорядкам на несогласованной уличной акции 23 января. Информацию подтвердили источники «Реального времени» в правоохранительных органах.

По данным источника, уголовное дело возбуждено по статье 212 УК РФ «Массовые беспорядки». В соцсетях пользователей призывали присоединиться к несогласованному шествию, объясняли, как скрыть лица и оказывать сопротивление подручными средствами при возможном задержании.

Фото: instagram.com/navalny

Согласно статье 212 УК РФ, наказание предусматривает до двух лет лишения свободы.

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Ольга Плешкова