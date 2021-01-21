Вакцинация на КАМАЗе начнется на следующей неделе — казанский Кремль
В казанском Кремле ответили на вопрос о поступлении вакцины от коронавируса на предприятия республики. По словам руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилии Галимовой, вакцину получат те предприятия, где на нее поступил запрос.
Что касается запроса КАМАЗа, то вакцинацию там планируют начать в середине следующей недели.
По словам Галимовой, в феврале ожидается чуть более 190 тыс. доз вакцин. Первая партия поступит в начале февраля и составит порядка 70 тыс. доз, потом профильные министерства направят ее на крупные промышленные предприятия.
Ранее гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин обратился к президенту Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой выделить партию вакцины от коронавируса для предприятия. Руководство компании надеется проводить вакцинацию в собственных медпунктах.
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