Вакцинация на КАМАЗе начнется на следующей неделе — казанский Кремль

В казанском Кремле ответили на вопрос о поступлении вакцины от коронавируса на предприятия республики. По словам руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилии Галимовой, вакцину получат те предприятия, где на нее поступил запрос.

Что касается запроса КАМАЗа, то вакцинацию там планируют начать в середине следующей недели.

Фото: mos.ru

По словам Галимовой, в феврале ожидается чуть более 190 тыс. доз вакцин. Первая партия поступит в начале февраля и составит порядка 70 тыс. доз, потом профильные министерства направят ее на крупные промышленные предприятия.

Ранее гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин обратился к президенту Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой выделить партию вакцины от коронавируса для предприятия. Руководство компании надеется проводить вакцинацию в собственных медпунктах.



Ольга Плешкова