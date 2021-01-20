Итоги дня: глава Роспотребнадзора в Казани, «зачистка элит» в Мордовии, последний день Трампа
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 20 января.
- Сегодня в Казани состоялась итоговая коллегия Роспотребнадзора Татарстана с участием главного санитарного врача РФ Анны Поповой. Руководитель Роспотребнадзора РФ Анна Попова похвалила Татарстан за отсутствие упаднического настроения из-за коронавируса и отсутствие очагов заболевания в школах и в больницах. Попова уверена, что это уникальный случай для такого крупного субъекта. Также она рассказала, что сама уже сделала прививку от коронавируса. Также на коллегии обсудили качество воды для населения: каждый пятый подземный источник не отвечает предъявляемым санитарным требованиям.
- В Татарстане стартовала подготовка к выборам в Государственную думу восьмого созыва. Датой голосования обозначено 19 сентября. Сейчас в Госдуме работают 15 депутатов от Татарстана: шесть были избраны по одномандатным округам, а девять — по партийным спискам. В Татарстане зарегистрированы 33 партии, из них 13 имеют право участвовать в избирательной кампании без сбора подписей.
- В центре Мадрида, на улице Толедо, прогремел мощный взрыв. В результате инцидента оказалось разрушено здание. По данным газеты El Pais, взрыв прогремел примерно в 15.00 по местному времени (17.00 мск). Из-за него были разрушены верхние этажи здания. Речь может идти о доме престарелых. По предварительным данным, пострадали шесть человек.
- Обмороженный мальчик, которого мать забыла на ночь в сарае в 30-градусный мороз, очнулся. Как рассказал заместитель главного врача ДРКБ Владимир Филатов, ребенок самостоятельно дышит. Он в ясном сознании и даже может быть переведен в профильное отделение. Также врач отметил на вопрос о возможной ампутации: сейчас такой угрозы нет, ноги ребенку сохранят.
- Покидающий сегодня пост президент США Дональд Трамп обсуждает со сторонниками возможность создания новой политической партии. Предположительно, она будет называться «Партия патриотов». За последние дни Трамп успел обсудить этот вопрос с несколькими помощниками и другими близкими ему людьми. В последнее время отношения Трампа с несколькими лидерами Республиканской партии испортились. Лидер большинства в Сенате Митч МакКоннелл, например, обвинил действующего президента в подстрекательстве к беспорядкам 6 января, когда сторонники Трампа захватили Капитолий.
- В Рязанской области установят памятник казанской царице Сююмбике. Его открытие приурочат к 1100-летию официального принятия ислама народами Волжской Булгарии. Проект по установке памятника царице Сююмбике реализуется уже несколько лет, уже готов его макет. Он будет выполнен из бронзы в натуральную величину. Что касается казанского памятника царице Сююмбике, который обещали установить в 2019 году, то в Минкульте РТ ответили, что сегодня в Казани идут поиски места, где можно было бы его разместить.
- Сегодня утром Мордовию потрясли новости о громких отставках в правительстве региона: указом врио главы республики Артема Здунова лишились должностей министр экономики республики Владимир Мазов и вице-премьер Мордовии Геннадий Комусов. Ситуация быстро получила криминальное продолжение: на троих бывших и нынешних высокопоставленных представителей власти заведено уголовное дело. В их числе Владимир Мазов, известный в регионе бизнесмен Вячеслав Брыков, а также бывший председатель регионального Нацбанка Александр Тренькин. Все трое задержаны, их подозревают в коррупционных преступлениях.
- Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов сообщил об объединении в ближайшее время с партиями «За правду» и «Патриоты России». Все объединяемые партии имеют право на участие в выборах в Госдуму без сбора подписей.
- В Татарстане на вакцинацию от коронавируса записались 6,5 тысячи человек. Именно столько татарстанцев записалось в листы ожидания поликлиник республики, рассказали в Минздраве РТ.
- Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что России не будут вводить ковид-паспорта. Она назвала ковид-паспорт «изобретением общественного мнения». Справка не должна давать дополнительные привилегии.
- Татарстан выбрали в качестве пилотной площадки для проведения испытаний вакцины от COVID-19, разработанной центром Чумакова, сообщил министр здравоохранения республики Марат Садыков. Глава Минздрава РТ уточнил, что третья российская вакцина от коронавируса будет готова примерно в феврале текущего года.
- В Казани возле ТЦ Suvar Plaza экипаж ДПС сбил женщину. Экипаж ДПС двигался со спецсигналами и сбил женщину на регулируемом пешеходном переходе. Сейчас устанавливаются все обстоятельства, женщину с ушибами мягких тканей и головы госпитализировали в больницу.
- Сегодня в Духовном управлении мусульман Республики Татарстан презентовали «онлайн-медресе». Проект работает на отдельной образовательной платформе. Доступ к нему можно получить через специальное бесплатное мобильное приложение «Татар мәдрәсәсе» (на базе iOS и Android), его можно скачать в Play Маrket и App Store.
- Российский суд запретил аниме «Тетрадь смерти» и «Инуяшики». Суд согласился с доводами прокуратуры, что эти анимационные фильмы подталкивают детей в том числе к совершению суицидальных действий. «Уже после подачи нами данного искового заявления несколько школьников нашего города совершили суицидальные действия, при этом на детях находились предметы одежды, относящиеся к анимационным фильмам, в том числе «Тетради смерти». Также рассматривается иск о запрете распространения аниме «Токийский гуль».
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым