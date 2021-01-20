В Татарстане запустили первое онлайн-медресе на татарском языке

Фото: Тимур Рахматуллин

Сегодня в Духовном управлении мусульман Республики Татарстан презентовали проект «онлайн-медресе». Он работает на отдельной образовательной платформе. Доступ к нему можно получить через специальное бесплатное мобильное приложение «Татар мәдрәсәсе» (на базе iOS и Android), его можно скачать в Play Маrket и App Store.

«Язык занятий — татарский. В планах на будущее — запустить аналогичный проект на русском», — ответил на вопрос корреспондента «Реального времени» председатель ДУМ РТ муфтий Камиль Самигуллин.

Уроки можно освоить с любого устройства, имеющего доступ к интернету, в форматах видео, текста и аудио. Всего было записано 124 видеоурока по 15 минут по 7 дисциплинам: исламское право (фикх), хадисоведение, Коран и тафсир, уроки нравственности, арабский язык и таджвид, история жизненного пути пророка Мухаммада и история ислама у татар. Содержание лекций онлайн-медресе было разработано по учебной программе примечетских курсов, разработанной и принятой ДУМ РТ.

На образовательной платформе можно зарегистрироваться через все популярные социальные сети или по электронной почте.

Как сообщил заммуфтия, ректор Российского исламского института Рафик Мухаметшин, в качестве преподавателей онлайн-медресе привлечены имамы, получившие образование в высших религиозных учебных заведениях Татарстана, которые имеют свидетельства на право осуществления религиозной деятельности.

По словам руководителя издательского дома «Хузур» ДУМ РТ Ришата Хамидуллина, каждый после прохождения курса получает соответствующий сертификат.

В муфтияте отмечают, что проект первого татарского онлайн-медресе является «единственной альтернативой лекциям неизвестных «шейхов» и сомнительным видеоресурсам».