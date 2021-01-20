Обмороженный в Татарстане ребенок пришел в себя: его могут перевести в стационар

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Обмороженный мальчик, которого мать забыла на ночь в сарае в 30-градусный мороз, очнулся. Об этом рассказал заместитель главного врача ДРКБ Владимир Сергеевич Филатов.

Как рассказали «Реальному времени» в Минздраве РТ, состояние ребенка, госпитализированного в ДРКБ из Алексеевского района, все еще оценивается как стабильно тяжелое. Однако уже есть положительная динамика.

«Ребенок находится на самостоятельном дыхании, проснулся после той седации, которая была проведена ему в лечебных целях. Он в ясном сознании, активен, кормится, усваивает. В принципе, готов на перевод в профильное отделение», — обнадежил Владимир Филатов.

Врач ответил на вопрос о возможной ампутации нижних конечностей малыша. По его словам, сейчас такой угрозы нет, ноги ребенку сохранят.

«Пальчики на ногах розовые, сатурация — то есть насыщение их кислородом, хорошая. Единственное, что остается, — участки некротических изменений в области голени, но они неглубокие. На наш взгляд, они не проникают до мышц», — рассказал доктор.

Напомним, 13 января стало известно о получивших в селе Куркуль обморожение детях. Годовалого малыша доставили в Казань в крайне тяжелом состоянии. Против матери детей возбуждено уголовное дело. Позже прокуратура Татарстана потребовала возбудить дело по статье «Халатность» в отношении чиновников, которые своевременно не выявили неблагополучие семьи.



Ольга Плешкова