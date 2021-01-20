В Рязанской области установят памятник казанской царице Сююмбике
В Касимове (Рязанской области) в 2022 году планируют установить памятник правительнице Казанского ханства царице Сююмбике. Его открытие приурочат к 1100-летию официального принятия ислама народами Волжской Булгарии, сообщает пресс-служба ДУМ РФ.
Проект по установке памятника царице Сююмбике реализуется уже несколько лет, уже готов его макет. Он будет выполнен из бронзы в натуральную величину.
На данный момент в центре городского сквера имени Сююмбике установлен постамент в форме восьмиугольной звезды с полумесяцем и звездой, на котором разместится сам памятник. Его автором стал заслуженный художник РФ скульптор Вениамин Сидоренко.
Сам сквер, где расположится памятник, недавно отреконструировали на средства правительства Рязанской области, администрации Касимова, ДУМ РФ и деньги, собранные местной татарской общиной.
Напомним, памятник царице Сююмбике планировалось установить в Казани в 2020 году к 100-летию ТАССР.
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