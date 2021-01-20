Для памятника царице Сююмбике в Казани подыскивают место
На сегодня в Казани идут поиски места, где можно было бы разместить памятник царице Сююмбике. В историческом центре количество таких площадок ограничено.
К тому же при различных ограничениях в центре памятник получится довольно скромным. В других районах же он будет «более монументальным», рассказал «Реальному времени» руководитель отдела Минкультуры РТ по взаимодействию со СМИ Айрат Файзрахманов.
Он объяснил, что творческий конкурс для определения скульптора, который получит заказ на памятник, пройдет уже после нахождения площадки для памятника.
Напомним, в апреле 2019 года председатель исполкома Всемирного конгресса татар Ринат Закиров обещал, что в 2020 году в Казани будет установлен памятник царице Сююмбике. Теперь же скульптура в честь татарской царицы должна появиться еще и в Рязанской области.ОбществоКультура Татарстан
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