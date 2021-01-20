Для памятника царице Сююмбике в Казани подыскивают место

Фото: Максим Платонов (архив)

На сегодня в Казани идут поиски места, где можно было бы разместить памятник царице Сююмбике. В историческом центре количество таких площадок ограничено.

К тому же при различных ограничениях в центре памятник получится довольно скромным. В других районах же он будет «более монументальным», рассказал «Реальному времени» руководитель отдела Минкультуры РТ по взаимодействию со СМИ Айрат Файзрахманов.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Он объяснил, что творческий конкурс для определения скульптора, который получит заказ на памятник, пройдет уже после нахождения площадки для памятника.

Напомним, в апреле 2019 года председатель исполкома Всемирного конгресса татар Ринат Закиров обещал, что в 2020 году в Казани будет установлен памятник царице Сююмбике. Теперь же скульптура в честь татарской царицы должна появиться еще и в Рязанской области.