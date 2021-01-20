Трамп может создать собственную политическую партию

Покидающий сегодня свой пост президент США Дональд Трамп обсуждает со сторонниками возможность создания новой политической партии. Предположительно, она будет называться «Партией патриотов».

За последние дни Трамп успел обсудить этот вопрос с несколькими помощниками и другими близкими ему людьми, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

За последнее время отношения Трампа с несколькими лидерами Республиканской партии испортились. Лидер большинства в Сенате Митч МакКоннелл, например, обвинил действующего президента в подстрекательстве к беспорядкам 6 января, когда сторонники Трампа захватили Капитолий.

Ранее Дональд Трамп выступил с прощальным обращением к согражданам. В нем он признал приход к власти новой администрации США и заверил, что молится за ее успехи.

