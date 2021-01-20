ЦИК Татарстана приступила к подготовке к выборам в Государственную думу

В Татарстане стартовала подготовка к выборам в Государственную думу восьмого созыва. Об этом рассказал председатель Центральной избирательной комиссии Татарстана Андрей Кондратьев.

Датой голосования обозначено 19 сентября. Сейчас в Госдуме работают 15 депутатов от Татарстана: 6 были избраны по одномандатным округам, а 9 — по партийным спискам. В Татарстане зарегистрированы 33 партии, из них 13 имеют право участвовать в избирательной кампании без сбора подписей.

Фото: realnoevremya.ru

— В восьмом созыве Государственной думы Федерального собрания также будут работать 6 депутатов от Татарстана, которых будут выбирать по одномандатным округам. Количество депутатов, которые пройдут по партийным спискам, мы узнаем только после выборов, — пояснил Андрей Кондратьев.

В Татарстане началась подготовка членов избиркомов к новому избирательному циклу. Сформированы новые составы территориальных избирательных комиссий. Обучение должны пройти более 22 тыс. человек.



Ольга Плешкова