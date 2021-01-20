Патяшина: в Татарстане за 10 лет улучшилось качество воды, но доля нестандартных проб остается высокой

В Татарстане за последние 10 лет улучшилось качество воды для населения, но доля нестандартных проб по санитарно-химических показателям в подземных источниках водоснабжения остается довольно высокой (30%). Об этом заявила руководитель управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина на итоговой коллегии ведомства.

По ее словам, вопрос обеспечения качественной питьевой водой сельского населения более сложный и затратный, чем городского. Были определены более 150 татарстанских сел и деревень с населением 160 тыс., где жесткость питьевой воды превышает норму в 25 раз, а содержание железа — в 10 раз.

Также Патяшина сообщила, что медленно меняется ситуация с обустройством подземных источников водоснабжения — каждый пятый не отвечает предъявляемым санитарным требованиям. За 2020 год мероприятия по обустройству зон санитарной охраны проведены на 40 скважинах в 12 районах. Несмотря на это, ухудшилась ситуация в Муслюмовском, Тукаевском, Мензелинском районах, также ничего не меняется в Менделеевском районе.