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В Казани экипаж ДПС сбил на пешеходном переходе женщину — видео

13:51, 20.01.2021 1
В Казани экипаж ДПС сбил на пешеходном переходе женщину — видео
Фото: кадр видео

В Казани возле ТЦ Suvar Plaza экипаж ДПС только что сбил на пешеходном переходе женщину. Об этом «Реальному времени» сообщил очевидец произошедшего.

На кадрах присланного с места происшествия видео видно, что пострадавшая лежит на земле возле машины ДПС. Слышны спецсигналы, возле женщины находятся двое инспекторов.

«Реальное время» выясняет подробности произошедшего.

Ранее в Казани столкнулись КАМАЗ и троллейбус, на Советской площади образовалась пробка.

Ольга Плешкова
ПроисшествияАвтоОбщество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20 янв
    Если уже полиция на пешеходном переходе людей давит, что уж тогда с обычных граждан спрашивать?
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