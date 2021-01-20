В Казани экипаж ДПС сбил на пешеходном переходе женщину — видео
В Казани возле ТЦ Suvar Plaza экипаж ДПС только что сбил на пешеходном переходе женщину. Об этом «Реальному времени» сообщил очевидец произошедшего.
На кадрах присланного с места происшествия видео видно, что пострадавшая лежит на земле возле машины ДПС. Слышны спецсигналы, возле женщины находятся двое инспекторов.
«Реальное время» выясняет подробности произошедшего.
Ранее в Казани столкнулись КАМАЗ и троллейбус, на Советской площади образовалась пробка.
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