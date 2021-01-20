«Справедливая Россия» планирует объединиться с двумя партиями

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов сообщил об объединении с партиями «За правду» и «Патриоты России». Это планируется сделать в ближайшее время.

«Дело в том, что после длительных переговоров, которые я вел с разными партиями на протяжении двух лет, принято решение о том, что в ближайшем будущем произойдет объединение трех политических партий», — приводит «РИА Новости» слова Миронова.

Фото: fas.gov.ru

Лидер «Справедливой России» отметил, что все объединяемые партии имеют право на участие в выборах в Госдуму без сбора подписей.

Напомним, что в 2021 году пройдут выборы в Государственную думу. О том, какой может стать нижняя палата российского парламента по их итогам, читайте в материале «Реального времени».



Татьяна Демина