В ВОЗ оценили опасность нового «японского» штамма COVID-19

Новый штамм коронавируса, который выявили в Японии, пока не сделал инфекцию более агрессивной. Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.



Чем больше вирус распространяется, тем увеличиваются шансы на то, что будут появляться новые мутации вируса. Это, в свою очередь, может привести к росту заболеваемости и госпитализаций, будет осложнять работу больниц, которые и так уже находятся на грани, передает «РИА Новости» его слова.

Фото: Ринат Назметдинов

Гендиректор ВОЗ напомнил о важности соблюдения социальной дистанции и ношения средств индивидуальной защиты. Ограничение распространения вируса помогает снизить риски появления новых штаммов.

Ранее специалисты японского Национального института инфекционных болезней зафиксировали новую мутацию SARS-CoV-2. Она отличается от тех, что распространяются в Великобритании или ЮАР. Штамм обнаружили у четырех человек, прилетевших в страну из Бразилии. Сейчас сложно оценить «уровень патогенности, контагиозности, эффективности методов тестирования или вакцин» этой мутации, подчеркнули специалисты.

Напомним, новые мутации коронавируса ранее выявили в Великобритании и ЮАР.

Татьяна Леухина