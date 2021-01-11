В Татарстане привили от коронавируса почти 2,5 тысячи человек

В Татарстане вакцинировали от коронавируса 2 420 человек. Об этом на пресс-конференции рассказал замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Последняя партия вакцины «Спутник V» поступила 30 декабря 2021 года. Всего в Татарстан пришло 6900 комплектов доз вакцин.

«Мы рассчитываем, что темпы (вакцинирования) безусловно сейчас будут нарастать в связи с тем, что начались рабочие будни. Я хочу все-таки население призвать здесь быть более активным, обращаться в поликлиники, в центры вакцинации, для того, чтобы уберечь себя от такой напасти, как новая коронавирусная инфекция путем вакцинации», — отметил Жаворонков.

Ранее создатели вакцины «Спутник V» сообщили, что прививку от коронавируса сделали более миллиона россиян.