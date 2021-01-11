В Татарстане выросло число внебольничных пневмоний на 41%

С 1 января 2021 года в Татарстане зарегистрировано 899 случаев COVID-19. Темп прироста держится на уровне 0,7%, сообщила замглавы управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

По ее словам, за 9 дней января увеличилась доля внебольничных пневмоний на 41%. Также выросла заболеваемость коронавирусом среди лиц старше 65 лет — на 56%.

Ранее сообщалось, что в новогодние праздники в Татарстане на 72% увеличилась доля заражений COVID-19 внутри семей.

За последние сутки в Татарстане зарегистрировано 90 заболевших COVID-19. Всего на 10 января в Татарстане зафиксировано 14 273 случая заражения коронавирусом.