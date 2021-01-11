Минздрав РФ одобрил клинические исследования вакцины «Спутник Лайт»

Российский Минздрав выдал Центру имени Гамалеи разрешение на проведение клинических исследований новой вакцины от коронавируса. Теперь препарат называется «Спутник Лайт».

«Спутник Лайт — 2020 «Открытое исследование безопасности, переносимости и иммуногенности лекарственного препарата «Спутник Лайт» в профилактике коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2», — цитирует «РИА Новости» сообщение в реестре разрешений на проведение клинических исследований министерства.

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Напомним, что в прошлом году центр получил право производить вакцину «Спутник V». По последним данным, уже более 1,5 млн россиян привились этим препаратом.