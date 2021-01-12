В Нижнекамске в ближайшее время начнется вакцинация от COVID-19

В поликлиниках Нижнекамска приступили к формированию списков для вакцинации всех желающих горожан от 18 лет и старше. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

Записаться на прививку можно с 8:00 до 11:00 по телефонам: 24-35-21 (поликлиника № 1) и 24-31-94 (поликлиника №2), а также у участковых терапевтов по месту прикрепления.

Фото: e-nkama.ru

О старте вакцинации объявят в ближайшее время.



По последним данным, прививку от коронавируса в Татарстане сделали 2,4 тыс. человек. Последняя партия вакцины «Спутник V» поступила 30 декабря 2021 года. Всего в республику пришло 6,9 тыс. комплектов доз вакцин.

Татьяна Леухина