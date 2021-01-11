Тренер Алексей Мишин заразился коронавирусом

Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин заразился коронавирусом. Об этом специалист сообщил журналистам.

Мишин сдал тест на COVID-19, результат которого оказался положительным. По словам тренера, у него нет температуры, но есть слабость.

«С 3 до 11 января уже прошла неделя, как я болею. Температуры нет, но есть слабость. Плюс у меня нет аппетита и вся еда кажется невкусной», — рассказал Мишин.

Мишин и Туктамышева. Фото: twitter.com/goldenskate

Напомним, ранее подопечная Мишина фигуристка Елизавета Туктамышева выиграла этап Гран-при по фигурному катанию в Москве. После этого в декабре она пропустила этап Кубка России из-за положительного теста на коронавирус.