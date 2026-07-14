В Татарстане с начала года отремонтировали шесть железнодорожных переездов

Работы провели сотрудники Куйбышевской железной дороги в рамках программы по повышению безопасности движения

Фото: Артем Дергунов

С начала 2026 года в Татарстане отремонтировали шесть железнодорожных переездов. Работы провели сотрудники Куйбышевской железной дороги в рамках программы по повышению безопасности движения, сообщает пресс-служба компании.

Ремонт устройств заграждения выполнили на переездах на участках Ватан — Миннибаево, Ватан — Письмянка, между станциями Кульшарипово и Альметьевская, а также на перегоне Круглое Поле — Набережные Челны. Кроме того, на станции Базаровка обновили настил железнодорожного переезда.

— Отметим, что Куйбышевская магистраль ведет системную работу, направленную на модернизацию железнодорожных переездов. Например, регулярно проводится мониторинг технического состояния, по результатам которого переезды ремонтируют либо дооснащают дополнительными системами безопасности, — сказано в официальном сообщении.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Напомним, что проект продления высокоскоростной железнодорожной магистрали от Москвы до Нижнего Новгорода и Казани получил все необходимые разрешения. Об этом на заседании Госсовета Татарстана заявил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов.

Наталья Жирнова