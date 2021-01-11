В Челнах заболеваемость коронавирусом ниже показателя по Татарстану на 25%

Фото: Илья Репин (архив)

В Набережных Челнах зарегистрировали 1 456 случаев лабораторно подтвержденной новой коронавирусной инфекции. Показатель равен 272,7 на 100 тысяч населения. Это на 25% ниже, чем показатель по республике. Об этом сообщил руководитель территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Челнах Ильгизяр Бариев.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Количество обращений в больницы остается в норме. Сейчас под наблюдением медиков находятся 84 человека, из них контактных — 31. За весь период с медицинского учета сняли 7 456 человек, в связи с окончанием срока наблюдения и отсутствием признаков заболевания. От коронавируса вылечились 845 челнинцев с начала пандемии COVID-19, передает пресс-служба мэрии автограда слова начальника управления здравоохранения города Александра Николаева.

За минувшие сутки в Татарстане выявили 90 новых случаев коронавируса. В Казани — 52 случая COVID-19, в Набережных Челнах — девять. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 14 273 татарстанца.



Татьяна Леухина