Трамп допустил включение Ирана и «Хезболлы» в проект санкций против России

Об этом он сообщил во время встречи с премьер-министром Ирака Али аз-Зейди в Белом доме

Президент США Дональд Трамп заявил, что в законопроект о новых санкциях против России могут включить Иран и ливанское движение «Хезболла». Как передает RT, об этом он сообщил во время встречи с премьер-министром Ирака Али аз-Зейди в Белом доме. По словам Трампа, именно такую информацию он получил.

Американский лидер ранее заявил, что считает вероятным принятие законопроекта о новых санкциях против России, который ранее продвигал сенатор Линдси Грэм*.

Линдси Грэм* скончался 11 июля после непродолжительной болезни. По данным NBC, в день смерти в его дом вызывали экстренные службы из-за сердечного приступа. По информации телеканала, причиной смерти мог стать разрыв аорты. Накануне его смерти сообщалось, что он посетил на Украине подземное производство компании SkyFall, где ему показали ударные беспилотники Vampire, FPV-дроны Shrike и перехватчики БПЛА P1-SUN. По данным «Интерфакс-Украина», сенатор высоко оценил уровень производства и заявил, что США было бы ошибкой не развивать сотрудничество с Украиной в сфере беспилотных технологий.

Наталья Жирнова