Ученые из России и Узбекистана предложили уничтожать COVID-19 радиацией

Ученые Уральского федерального университета и Академии наук Узбекистана обнаружили, что коронавирус и его мутации можно уничтожить слабыми дозами радиации, которые при этом безопасны для людей. Сейчас специалисты разрабатывают методику лечения.

Выяснилось, что огромная молекула РНК коронавируса при попадании в клетку человека вынуждена сильно деформироваться во многих участках вдоль своей длины, именно они чувствительны к радиационному воздействию.

«Из этого следовало, что малые дозы радиации, губительные для вируса, будут абсолютно безопасны для здоровых клеток»,— сообщил профессор УрФУ Анатолий Зацепин (цитата по «РИА Новости»).

Фото: pixabay.com

Отмечается, что радиационное воздействие рассчитано не только на коронавирус, но и на другие вирусы.

Ранее руководитель центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что уничтожить коронавирус «принципиально невозможно». По его словам, инфекция превращается в природно-очаговую.