Ученые из России и Узбекистана предложили уничтожать COVID-19 радиацией
Ученые Уральского федерального университета и Академии наук Узбекистана обнаружили, что коронавирус и его мутации можно уничтожить слабыми дозами радиации, которые при этом безопасны для людей. Сейчас специалисты разрабатывают методику лечения.
Выяснилось, что огромная молекула РНК коронавируса при попадании в клетку человека вынуждена сильно деформироваться во многих участках вдоль своей длины, именно они чувствительны к радиационному воздействию.
«Из этого следовало, что малые дозы радиации, губительные для вируса, будут абсолютно безопасны для здоровых клеток»,— сообщил профессор УрФУ Анатолий Зацепин (цитата по «РИА Новости»).
Отмечается, что радиационное воздействие рассчитано не только на коронавирус, но и на другие вирусы.
Ранее руководитель центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что уничтожить коронавирус «принципиально невозможно». По его словам, инфекция превращается в природно-очаговую.ОбществоМедицина
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