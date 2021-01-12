В Центре Гамалеи рассказали, когда Россия справится с пандемией коронавируса

Фото: Ринат Назметдинов

Главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Виктор Зуев рассказал, когда Россия справится с пандемией коронавируса.

Он предположил, что это произойдет к концу лета, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее российские ученые совместно со специалистами Академии наук Узбекистана обнаружили, что коронавирус и его мутации можно уничтожить слабыми дозами радиации, которые при этом безопасны для людей. Сейчас они разрабатывают методику лечения.



За последние сутки в России выявили 23 315 случаев заражения коронавирусом.



Татьяна Леухина