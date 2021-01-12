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В Центре Гамалеи рассказали, когда Россия справится с пандемией коронавируса

04:32, 12.01.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Центре Гамалеи рассказали, когда Россия справится с пандемией коронавируса
Фото: Ринат Назметдинов

Главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Виктор Зуев рассказал, когда Россия справится с пандемией коронавируса.

Он предположил, что это произойдет к концу лета, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее российские ученые совместно со специалистами Академии наук Узбекистана обнаружили, что коронавирус и его мутации можно уничтожить слабыми дозами радиации, которые при этом безопасны для людей. Сейчас они разрабатывают методику лечения.

За последние сутки в России выявили 23 315 случаев заражения коронавирусом.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина
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