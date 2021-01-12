В Казани вырос спрос на липовые справки о прививках

Дефицит вакцины от коронавируса создал спрос на липовые справки о сделанной прививке от ковида. Причем ее можно легко приобрести в Казани. Достаточно запросить в поисковике «купить справку», как открывается немало адресов фирм по выдаче подобных «документов».

На сайтах нет прямого указания о продаже справок по прививкам от COVID-19, но при обстоятельном разговоре можно договориться. Так, корреспонденту «Реального времени», позвонившему под видом заинтересованного клиента, предложили приобрести «липу» за 1,5 тысячи рублей.



— Мы как раз помогаем тем, кто не сделал прививку, но справка нужна, — объяснил молодой человек по телефону.



Фото: vesti.ru

Подобная практика давно действует в Москве. Еще в декабре Общероссийский народный фронт провел мониторинг предоставления услуг по изготовлению справок, подтверждающих отсутствие коронавирусной инфекции без сдачи анализов. Как оказалось, в четверти регионов можно без проблем приобрести такую справку в день обращения за небольшую плату. В основном справки пользуются популярностью у людей, которым необходимо выехать за границу, трудоустроиться, выйти на работу после самоизоляции, оформиться в клинику на стационарное лечение. Теперь на смену им приходят справки о прививке.

Подробнее читайте в материале «Реального времени».

Ольга Плешкова