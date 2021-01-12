В организме россиянки с коронавирусом выявили 18 мутаций

У россиянки, которая болела коронавирусом с апреля по сентябрь 2020 года, развилось 18 новых мутаций COVID-19. Подробнее о случае говорится на сайте virological.org. Уточняется, что 47-летняя женщина со злокачественной лимфомой заразилась вирусом в больнице при прохождении курса химиотерапии.

Среди мутаций были и те, которые обнаружили у норок в Дании.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что «у нас [в России] давно должен был быть выявлен новый штамм» коронавируса: «Ждем с нетерпением, когда наша страна обнаружит собственный российский штамм с измененными свойствами, если уже в Британии, в ЮАР, в Бразилии есть свои штаммы».