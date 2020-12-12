В Татарстане зафиксировали три смерти от COVID-19

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане подтвердились три случая смерти от коронавируса. Число жертв COVID-19 за весь период в республике достигло 164.

Так, от коронавируса скончались две женщины 1938 и 1939 годов рождения и мужчина 1948 года рождения.

Фото: realnoevremya.ru

Причины смерти были установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, сообщает оперштаб РТ.



За последние сутки в Татарстане подтвердилось 89 новых случаев коронавируса. Всего на 12 декабря в Татарстане зарегистрировано 11 412 случаев COVID-19.

