В Татарстане зафиксировали три смерти от COVID-19
В Татарстане подтвердились три случая смерти от коронавируса. Число жертв COVID-19 за весь период в республике достигло 164.
Так, от коронавируса скончались две женщины 1938 и 1939 годов рождения и мужчина 1948 года рождения.
Причины смерти были установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, сообщает оперштаб РТ.
За последние сутки в Татарстане подтвердилось 89 новых случаев коронавируса. Всего на 12 декабря в Татарстане зарегистрировано 11 412 случаев COVID-19.
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