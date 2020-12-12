В Татарстане завершат исследования по изучению популяционного иммунитета на следующей неделе

Управление Роспотребнадзора по Татарстану перешло к третьему этапу пилотного проекта по изучению популяционного иммунитета жителей республики. Он завершится на следующей неделе, 18 декабря.

Результаты исследования станут известны в конце декабря, сообщила сегодня на совещании в Доме Правительства РТ руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Фото: realnoevremya.ru

В июне 31% обследованных лиц имели антитела к COVID-19. В сентябре на 2-м этапе — 45%, сообщает пресс-служба президента РТ.

Ранее Патяшина выразила надежду на то, что результаты третьего исследования покажут наличие антител у 60% испытуемых.



Татьяна Леухина