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Специалист назвала возможные последствия заболевания коронавирусом

10:19, 13.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Специалист назвала возможные последствия заболевания коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

Слабость, мышечные боли, головокружение, чувство жжения в груди, быстрая утомляемость, кашель, снижение памяти, тахикардия, головная боль — все это возможные последствия перенесенного коронавируса. Об этом заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Неслучайно существует реабилитационный период, когда после тяжелой инфекции рекомендуется не сразу выходить на работу, а поберечь себя, дать время на восстановление организма», — приводит ее слова «РИА Новости».

Фото: pxhere.com

Ранее врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал о самом частом последствии перенесенного коронавируса — повышении артериального давления. По его словам, это происходит из-за снижения эластичности сосудистых стенок по всему организму по причине поражения сосудистой системы человека.

ОбществоМедицина
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