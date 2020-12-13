Гинцбург назвал срок действия вакцин «Спутник V» и Pfizer
Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о возможных сроках вакцин от коронавируса «Спутник V» и Pfizer — предположительно они будут защищать человека два года и четыре-пять месяцев соответственно. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
Гинцбург отметил, что эти данные необходимо проверить. По его словам, если население не успеет полностью привиться, а срок действия вакцины закончится, это станет «вечным разорением».
Ранее сообщалось, что вакцина «ЭпиВакКорона», которую разработал центр «Вектор», поступила в гражданский оборот.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым