Гинцбург назвал срок действия вакцин «Спутник V» и Pfizer

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о возможных сроках вакцин от коронавируса «Спутник V» и Pfizer — предположительно они будут защищать человека два года и четыре-пять месяцев соответственно. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».



Гинцбург отметил, что эти данные необходимо проверить. По его словам, если население не успеет полностью привиться, а срок действия вакцины закончится, это станет «вечным разорением».

Фото: pixino.com

Ранее сообщалось, что вакцина «ЭпиВакКорона», которую разработал центр «Вектор», поступила в гражданский оборот.

Маргарита Головатенко