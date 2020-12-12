Иммунолог рассказал, как перенести коронавирус в легкой форме

Иммунолог и академик РАН Александр Караулов рассказал, как перенести коронавирус в легкой форме. Судя по клиническому опыту, тяжесть заболевания и шансы благополучного выздоровления зависят от общего состояния организма и иммунной системы при встрече с возбудителем.

В период пандемии следует держать иммунитет «в полной боевой готовности». «Я сторонник разумного использования препаратов с иммунномодулирующей активностью и вакцинации против всех респираторных заболеваний», — рассказал он «Аргументам и фактам».

Фото: realnoevremya.ru

Использовать препараты для укрепления иммунитета нужно, полагаясь на исследования, которые доказывают безопасность и эффективность таких лекарств, а не смотря на рекламу.

Профилактическое действие оказывают препараты из группы интерферонов, а также употребление витаминов. Еще важные факторы для поддержания хорошего иммунитета — здоровый сон и отсутствие стрессовых ситуаций.

Ранее экономист спрогнозировал, что пандемия коронавируса завершится во втором квартале следующего года. Рынок делает ставки на возвращение в норму экономики в следующем году.



Татьяна Леухина