В Татарстане могут начать наказывать руководителей объектов, где нарушают антиковидные меры

Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал строго соблюдать противокоронавирусные меры, а в случае нарушений наказывать руководителей объектов. Такое заявление было сделано в ходе субботнего совещания в доме правительства РТ.

Он обратил внимание на то, что в отличие от детских садов и школ, некоторые техникумы, частные медицинские учреждения и вузы не смогли правильно организовать работу в условиях пандемии коронавируса.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Будем наказывать первых лиц: ректоров высших учебных заведений, директоров техникумов и школ, которые не могут соответствовать той должности, которую они занимают. Рестораны, кафе — обращаюсь к главам: все это хозяйство на вашей территории. Вы наравне со мной, Мариной Патяшиной, министром здравоохранения отвечаете за свою территорию.

Глава республики подчеркнул, что в настоящий момент делается все, чтобы ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Татарстане была стабильной. Однако это возможно только при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований, предписанных Роспотребнадзором.

Сегодня руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина сообщила, что в Татарстане проверено 65 колледжей из 158. Нарушения выявили в 11 из них.

