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В 11 техникумах и колледжах Татарстана выявили нарушения «антиковидных» правил

15:25, 12.12.2020
В 11 техникумах и колледжах Татарстана выявили нарушения «антиковидных» правил
Фото: realnoevremya.ru

Управление Роспотребнадзора по Татарстану по поручению президента РТ Рустама Минниханова продолжает проверки средних профессиональных образовательных организаций на предмет соблюдения «антиковидных» мер. На сегодняшний день проверено 65 колледжей из 158. Нарушения выявили в 11 из них, рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Фото: скриншот / tatarstan.ru

Также сотрудники ведомства продолжают выявлять нарушения в медучреждениях.

— За две недели нами было проверено 65 объектов здравоохранения. В 9 частных медцентрах Казани, Челнов и города Менделеевск не были обеспечены условия для соблюдения социальной дистанции, не проводится входной контроль, нарушались правила дезинфекции помещения. В отношении нарушителей возбуждены административные производства, — рассказала она.

На прошлой неделе министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что зимняя сессия у студентов пройдет удаленно.

Татьяна Леухина
ОбществоОбразованиеМедицина Татарстан
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