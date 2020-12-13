Результаты ПЦР-тестов вернувшихся из-за границы татарстанцев загрузили на Госуслуги

В Татарстане почти 75 тысяч результатов ПЦР-тестов на коронавирус загрузили на портал Госуслуг. Данные будут обновлять по мере поступления новых результатов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.



Ведомство с мая внедряет Единую лабораторную информационную систему «Алиса» (ЛИС), которая работает в 29 крупных медучреждениях. С ее помощью врач может отследить статус анализа от забора до результата. Результат доктор получает сразу же — это в разы сокращает время на постановку диагноза и на назначение лечения.

realnoevremya.ru/Илья Репин

Сами пользователи тоже получают уведомления о готовности результатов, загружаемых в мобильное приложение «ГосуслугиСтопкоронавирус» в виде QR-кодов. По состоянию на 8 декабря было выгружено 74 996 результатов ПЦР, всего с момента возобновления из-за рубежа вернулись 78 449 граждан, из которых 76 959 зарегистрированы на Госуслугах.



Ранее сообщалось, что россияне могут пожаловаться на работу скорой помощи и медучреждений на портале госуслуг.

Маргарита Головатенко