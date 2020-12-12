В Татарстане снизилась доля тяжелых форм заболеваний пневмонией и коронавирусом

В Татарстане в декабре доля тяжелых форм заболеваний коронавирусом и пневмонией снизилась на 15% и 10% соответственно. Об этом сообщила сегодня на совещании в кабмине республики руководитель регионального управления Роспотребнадзора Марина Патяшина.



В декабре уровень заболеваемости коронавирусом выше на 73%, чем за тот же период в ноябре. Заболеваемость среди детей — ниже в 10 раз по сравнению со взрослыми. Рост числа заболевших среди пенсионеров продолжается. Патяшина в очередной раз напомнила, что им следует придерживаться режима самоизоляции.

Фото: realnoevremya.ru

Преобладают заражения внутри семей. Нарушения противокоронавирусных мер наблюдаются в 74% трудовых коллективов.

Ранее сообщалось, что почти у половины татарстанцев, участвовавших в изучении популяционного иммунитета, нашли антитела к COVID-19.

Маргарита Головатенко