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В Татарстане снизилась доля тяжелых форм заболеваний пневмонией и коронавирусом

11:31, 12.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
В Татарстане снизилась доля тяжелых форм заболеваний пневмонией и коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане в декабре доля тяжелых форм заболеваний коронавирусом и пневмонией снизилась на 15% и 10% соответственно. Об этом сообщила сегодня на совещании в кабмине республики руководитель регионального управления Роспотребнадзора Марина Патяшина.

В декабре уровень заболеваемости коронавирусом выше на 73%, чем за тот же период в ноябре. Заболеваемость среди детей — ниже в 10 раз по сравнению со взрослыми. Рост числа заболевших среди пенсионеров продолжается. Патяшина в очередной раз напомнила, что им следует придерживаться режима самоизоляции.

Фото: realnoevremya.ru

Преобладают заражения внутри семей. Нарушения противокоронавирусных мер наблюдаются в 74% трудовых коллективов.

Ранее сообщалось, что почти у половины татарстанцев, участвовавших в изучении популяционного иммунитета, нашли антитела к COVID-19.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:57
    Знаем, знаем. В поликлиниках диагнозы не ставят, а скорую принуждают не брать людей и писать отказы. Чиновная бумажная реальность во всей красе.
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