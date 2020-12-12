Ученые выяснили, какие зубные пасты и ополаскиватели могут нейтрализовать коронавирус за две минуты
Американские ученые пришли к выводу, что зубные пасты, в составе которых есть цинк и олово, способны нейтрализовать коронавирус на 99,9% всего за две минуты. Результаты лабораторных исследований опубликованы в British Dental Journal.
Ученые подтвердили и выводы другого исследования о том, что ополаскиватели для полости рта с хлоридом цетилпиридиния способны нейтрализовать вирус за полминуты.
Так, ученым удалось доказать, что использование некоторых зубных паст и ополаскивателей для рта может поспособствовать уменьшению распространения COVID-19 благодаря временному уменьшению количества вируса во рту.
В исследованиях принимали участие 260 пациентов с коронавирусом, сообщает «РИА Новости».
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