Главное за выходные: горящий казанский автобус, проверки пенсионеров в 2021 году, очереди на каток в Казани
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за прошедшие выходные на утро понедельника, 30 ноября:
- В Набережных Челнах активисты ОНФ обратились в исполком с просьбой законсервировать или снести комплекс недостроев, которые находятся рядом с детскими садами и школами.
- В Татарстане заболеваемость COVID-19 выросла на 43%. По-прежнему низкой остается заболеваемость среди детей. В то же время число заболевших в возрасте 65+ в сравнении с октябрем увеличилось в 2 раза.
- Все поликлиники и лечебные учреждения Татарстана объединят в единую телефонную систему, которая позволит отслеживать и решать возникающие вопросы. Об этом заявил глава Минцифры республики Айрат Хайруллин на совещании в Доме правительства РТ.
- Глава Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина на совещании в Доме правительства рассказала о предстоящих испытаниях новой вакцины против коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» в республике. Клинические испытания пройдут на базе 7-й городской клинической больницы. Скрининг добровольцев начнется в понедельник. Уже в начале декабря им сделают прививки новой вакциной.
- В субботу в Казани произошло ДТП со школьным автобусом. По предварительным данным, 65-летняя женщина-водитель автомобиля Toyota RAV4 выехала на встречную полосу и столкнулась со школьным микроавтобусом Peugeot под управлением 55-летнего водителя. В результате пострадал 8-летний ребенок, пассажир легковушки. Он получил ушиб ноги. Водителя автомобиля и пассажирку автобуса отпустили после осмотра медиков. В момент аварии детей в школьном автобусе не было.
- В воскресенье на перекрестке улиц Ахтямова и Тукая загорелся автобус 68-го маршрута. Люди успели покинуть салон, никто не пострадал.
- В России изменили порядок оформления инвалидности. Согласно нововведениям, специалисты бюро медико-социальной экспертизы будут сами передавать направление в поликлинику и указывать, каких сведений там не хватает. Ранее это нужно было делать самим пациентам. Новые правила вступят в силу после отмены временного порядка оформления инвалидности, который утвердило правительство из-за угрозы распространения коронавируса — порядок действует до 1 марта 2021 года.
- Игры стран СНГ пройдут в Казани с 4 по 11 сентября 2021 года. Такое решение было принято на Совете по физической культуре и спорту СНГ.
- Иностранных студентов начали отчислять из российских вузов, потому что они не могут вернуться в страну из-за закрытых границ и присутствовать на занятиях. По данным СМИ, 2 тысячи учащихся обратились к правительству РФ. Они просят позволить им вернуться в Россию и дать возможность продолжить обучение здесь. Среди студентов есть те, кто учится по квоте Россотрудничества, учащиеся театральных и медвузов, где обучение на удаленке проблематично.
- На выходных в Старо-Татарской слободе в Казани загорелся деревянный дом. В пострадавшем здании полностью выгорело помещение под крышей, при этом фасад почти не пострадал. По соседству располагается объект культурного наследия — дом известного звукорежиссера, народного артиста АСССР Исмая Шамсутдинова. Огонь его не затронул. Также в воскресенье частный жилой дом загорелся в Нестеровском овраге. Хозяева успели вовремя выйти из горящего строения. Угрозы распространения огня не было, дом отдельно стоящий.
- На стадионе «Трудовые резервы» житель Казани снял огромную очередь на каток. Видео появилось в соцсети. Не менее сотни человек толпятся в холле стадиона, ожидая выхода на каток. У многих или приспущены маски, или их нет вовсе. Ни о каком соблюдении социальной дистанции не идет и речи.
- Доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, что в следующем году пенсионеров в России планируется проверить на наличие дополнительных доходов. Позже замглавы думской фракции «Единой России» Андрей Исаев заявил, что проверок пенсионеров в 2021 году проводиться не будет.
Татьяна ЛеухинаОбщество Татарстан
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