Названа дата проведения игр стран СНГ в Казани в 2021 году

Фото: пресс-служба Минспорта РФ

Игры стран СНГ пройдут в Казани с 4 по 11 сентября 2021 года. Такое решение было принято на Совете по физической культуре и спорту СНГ.

Заседание совета проходило 26 ноября в формате видеоконференции. В нем участвовали представители исполнительного комитета и спортивных ведомств государств — участников СНГ. В ходе мероприятия обсуждались актуальные вопросы спортивного сотрудничества на площадке СНГ.

Следующее заседание совета пройдет во время Игр стран СНГ в Казани, сообщает пресс-служба Минспорта РФ.

Игры стран СНГ должны были пройти в столице Татарстана с 20 по 27 августа, но были перенесены в связи с пандемией коронавируса на сентябрь текущего года.

Татьяна Леухина