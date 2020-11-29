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В Госдуме опровергли проверки пенсионеров на дополнительные доходы

16:27, 29.11.2020
В Госдуме опровергли проверки пенсионеров на дополнительные доходы
Фото: wikimedia.org

Замглавы думской фракции «Единой России» Андрей Исаев заявил, что проверок пенсионеров на дополнительные доходы в 2021 году проводиться не будет.

Во фракции направили запрос по этому вопросу в Министерство труда и Пенсионный фонд. В ведомствах заверили, что никаких массовых проверок пенсионеров не планировалось и не планируется.

Фото: Илья Репин

«Пенсионный фонд как сейчас работал, так и будет работать в 2021 году, в штатном режиме, назначая пенсии, проверяя все права», — передает «РИА Новости» слова Исаева.

Информация странная, поскольку пенсия не зависит ни от доходов, ни от имущества граждан, заметил парламентарий.

Ранее доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, что в следующем году пенсионеров в России планируется проверить на наличие дополнительных доходов.

Татьяна Леухина
ЭкономикаОбществоВласть
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