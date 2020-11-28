Все больницы и поликлиники Татарстана объединят в единую телефонную систему

Фото: Максим Платонов (архив)

Все поликлиники и лечебные учреждения Татарстана объединят в единую телефонную систему, которая позволит отслеживать и решать возникающие вопросы. Об этом заявил глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин на совещании в Доме Правительства РТ.

Минниханов отметил, что из-за подъема заболеваемости ОРВИ и сезонными заболеваниями люди не могут дозвониться до медицинских учреждений. На что глава Минцифры анонсировал введение единой телефонной системы, которая позволит отслеживать и решать возникающие вопросы.

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«Эта система в самое ближайшее время должна давать полную картину по нашим медучреждениям. Это очень важно. Мы должны быстро реагировать», — подчеркнул Минниханов.

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Ольга Плешкова