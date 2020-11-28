Заболеваемость в Татарстане выросла в ноябре на 43%

Роспотребнадзор Татарстана за две недели выявил 18 нарушений в 30 трудовых коллективах. Об этом рассказала на совещании в Доме правительства РТ руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Заболеваемость в республике выросла на 43%. По-прежнему низкой остается заболеваемость среди детей. В то же время число заболевших в возрасте 65+ в сравнении с октябрем увеличилось в 2 раза.

Фото: realnoevremya.ru

Отметим, что заместитель главы управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина на пресс-конференции сообщала, что в Татарстане с сентября пока еще наблюдается прирост заболеваемости коронавирусом.



Ольга Плешкова