В Казани сняли толпу в холле стадиона «Трудовые резервы»
На стадионе «Трудовые резервы» житель Казани снял огромную очередь на каток. Видео появилось в соцсети.
Судя по кадрам, не менее сотни человек толпятся в холле стадиона, ожидая выхода на каток. У многих или приспущены маски, или их нет вовсе. Ни о каком соблюдении социальной дистанции не идет и речи.
«Наглядно о том, как соблюдается социальная дистанция на катке «Трудовые резервы» в Казани. А потом жалуемся, что до поликлиник не дозвониться», — подписал видео автор, по-видимому, имея ввиду, что заболеваемость коронавирусом растет.
Ранее врач объяснил, что мешает России выйти на плато по коронавирусу это несоблюдение социальной дистанции и неиспользование средств индивидуальной защиты.
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