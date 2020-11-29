В Казани сняли толпу в холле стадиона «Трудовые резервы»

Фото: кадр видео из соцсети

На стадионе «Трудовые резервы» житель Казани снял огромную очередь на каток. Видео появилось в соцсети.

Судя по кадрам, не менее сотни человек толпятся в холле стадиона, ожидая выхода на каток. У многих или приспущены маски, или их нет вовсе. Ни о каком соблюдении социальной дистанции не идет и речи.

«Наглядно о том, как соблюдается социальная дистанция на катке «Трудовые резервы» в Казани. А потом жалуемся, что до поликлиник не дозвониться», — подписал видео автор, по-видимому, имея ввиду, что заболеваемость коронавирусом растет.

Ранее врач объяснил, что мешает России выйти на плато по коронавирусу это несоблюдение социальной дистанции и неиспользование средств индивидуальной защиты.



Ольга Плешкова