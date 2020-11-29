СМИ: иностранных студентов массово начали отчислять из вузов России

Иностранных студентов начали отчислять из российских вузов, потому что они не могут вернуться в страну из-за закрытых границ и присутствовать на занятиях.

По данным telegram-канала Mash, 2 тысячи учащихся обратились к правительству РФ. Они просят позволить им вернуться в Россию и дать возможность продолжить обучение здесь. Среди студентов есть те, кто учится по квоте Россотрудничества, учащиеся театральных и медвузов, где обучение на удаленке проблематично.

Фото: kpfu.ru (архив)

В начале ноября Минобрнауки России перевело подведомственные вузы на дистанционное обучение до 6 февраля 2021 года.

