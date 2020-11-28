ОНФ в Челнах просит исполком разобраться с опасными недостроями возле школы и детских садов

В Набережных Челнах активисты ОНФ обратились в исполком с просьбой законсервировать или снести комплекс недостроев, которые находятся рядом с детскими садами и школами. Об этом сообщается на сайте организации.

Фото: onf.ru

Недостроенные здания располагаются в центре микрорайона Новый город возле дома №19/01 между улицей Команды «КАМАЗ-Мастер» и проспектом Сююмбике. Рядом находятся здание мэрии, детские сады «Айсылу», «Надежда», «Вишенка», «Веселый улей» и средняя школа №22. Раньше здесь была автомобильная стоянка, а после остановки стройки участок постепенно превращается в несанкционированную свалку.

Фото: onf.ru

Здесь часто собирается молодежь. Местные жители опасаются, что здесь может произойти какая-то трагедия.



Фото: onf.ru

Ранее в ОНФ выяснили, что в Нижнекамске построено недостаточно жилья.



Ольга Плешкова