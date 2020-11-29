Соцсети: в Старо-Татарской слободе этой ночью произошел пожар

Этой ночью в Старо-Татарской слободе загорелся деревянный дом. Информация о пожаре появилась утром в социальных сетях.

Судя по опубликованным видео, здание расположено рядом с Апанаевской мечетью (ориентировочно Каюма Насыри, 31). «Реальное время» не обнаружило дом по этому адресу в списках объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов, однако соседний дом, Каюма Насыри, 33, в списки ОКН входит.

О погибших и пострадавших пока неизвестно. «Реальное время» направило запрос в ГУ МЧС РФ по РТ.

Александр Артемьев