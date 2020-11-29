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В центре Казани загорелся частный дом

16:50, 29.11.2020
В центре Казани загорелся частный дом
Фото: соцсети

В центре Казани загорелся частный жилой дом. Инцидент произошел на улице Нестеровский овраг.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 15:23. Хозяева успели вовремя выйти из горящего строения. Угрозы распространения огня не было, дом отдельно стоящий.

Фото: соцсети

В 15:52 спасатели локализовали пожар. В 16:28 пожарные ликвидировали открытый огонь, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ГУ МЧС по РТ.

Фото: соцсети

Минувшей ночью в Старо-Татарской слободе загорелся деревянный дом. Огонь не затронул объект культурного наследия, расположенный по соседству.

Татьяна Леухина
ПроисшествияОбщество Татарстан
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