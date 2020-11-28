В Казани Toyota врезалась в школьный автобус, пострадал ребенок

В Казани произошло ДТП со школьным автобусом. О произошедшем рассказали в МВД по Татарстану.

ДТП произошло сегодня в 11.40 в Казани напротив дома на Привокзальной, 20. По предварительным данным, 65-летняя женщина-водитель автомобиля Toyota RAV4 выехала на встречную полосу и столкнулась со школьным микроавтобусом Peugeot под управлением 55-летнего водителя.

В результате пострадал 8-летний ребенок, пассажир легковушки. Он получил ушиб ноги. Водитель автомобиля и пассажирка автобуса после осмотра медиками были отпущены. В момент аварии детей в школьном автобусе не было.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Ранее в Татарстане четыре человека, в числе которых двое детей, пострадали в лобовом столкновении.



Ольга Плешкова